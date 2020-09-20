Ищенко объяснил желание Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска

Действующим политикам Украины не нужен перенос так называемого минского процесса, они бы вообще хотели его отменить. Так политолог Ростислав Ищенко прокомментировал газете «Взгляд» предложение Леонида Кравчука сменить площадку переговоров по Донбассу с Минска на Вену или Стокгольм.

«В полномочия Кравчука не входит определение места переговоров, он в этом процессе никто и зовут его никак», – сказал эксперт.

Роль первого президента Украины в Трехсторонней контактной группе, как представителя Киева, исчерпывается договоренностями о методах исполнения Минских соглашений, заметил Ищенко. Он также охарактеризовал заявление Кравчука как «неудачную попытку пиара давно вышедшего в тираж политика».

«Если ему хочется очередным громким заявлением попасть на страницы газет, то это его проблема», – отметил политолог.

По мнению Ищенко, в случае переноса площадки, переговоры могут просто прекратиться. Эксперт напомнил, что Минск был выбран не случайно: украинская сторона не хотела ездить на переговоры в Москву, а представители ДНР и ЛНР в Киев — там их бы сразу арестовали.

Берлин, Париж или другая площадка Европы были неприемлемы для России, поскольку подчеркивали бы решающую роль Запада в урегулировании конфликта. Именно поэтому стороны выбрали нейтральную к конфликту Белоруссию.

Ранее в Киеве действительно обсуждали возможное перенесение места переговоров, но официальных заявлений на эту тему не было. Сам президент Украины Владимир Зеленский не оценил такую идею,, напоминает политолог.

«Даже если бы Зеленский сам предложил бы перенести переговоры из Минска, это было бы сотрясением воздуха, поскольку от него потребовалось бы сначала письменное предложение всем участникам переговоров. Теоретически украинские власти могли бы настаивать на перенесении переговоров по Донбассу из Белоруссии, где политически неспокойно, в Казахстан»

Однако более комфортными переговоры для них бы не стали:

«Казахские лидеры достаточно амбициозны и далеко не так нежно настроены по отношению к Киеву, как был еще недавно Лукашенко», — пояснил эксперт.

Ищенко уверен, что Киев не будет настаивать на смене площадки еще и потому, что не хочет ссориться с Минском, чтобы «не толкнуть его окончательно в объятия Москвы». Да и Украина хочет вообще хочет отказаться от Минских соглашений, поэтому для нее нет никакого смысла в смене переговорной площадки, заключил Ищенко.

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал хорошим предложением идею о переносе переговоров по Донбассу. Ранее ее озвучил канцлер Австрии Себастьяном Курцем. Кроме того, Кравчук говорил, что новой площадкой может стать Швейцария, Швеция или Финляндия.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости.