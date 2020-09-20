Памятную табличку могут установить на доме внезапно умершего Борисова

Мосгордума поддержала инициативу об установке памятной таблички на доме, где жил ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что власти города могут установить памятную табличку на доме, где жил телеведущий Михаил Борисов. Для этого необходимо, чтобы жители дома обратились с инициативой.

Напомним, 19 сентября этого года в возрасте 71 года скончался Михаил Борисов. Смерть телеведущего наступила в результате заражения коронавирусной инфекции. Артист почувствовал недомогание за несколько дней до госпитализации. Борисов жаловался на одышку, однако за медицинской помощью не обращался. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съемочной площадки.