Новый адвокат осужденного Ефремова будет добиваться условного срока

Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП, не заслуживает наказания в виде восьми лет колонии общего режима, считает его новый адвокат Владимир Васильев.

Защитник рассчитывает на условный срок по итогам рассмотрения апелляции в связи с тем, что Ефремов признал свою вину, а это считается смягчающим обстоятельство. Что касается компенсации, рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон, добавил Васильев.

Артист ранее отказался от прежнего адвоката Эльмана Пашаева, не сумевшего доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел другой человек. По данным СМИ, Пашаев сам навязал свои услуги, сославшись на общих знакомых, причем получил гонорар в размере 11 млн рублей еще до начала суда. За указанную сумму он пообещал результат, который устроит Ефремова.