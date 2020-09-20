Террористы в Сирии готовят новую провокацию с применением химоружия

Террористы в Сирии совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируют организовать провокацию с химическим оружием. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сирийские спецслужбы.

В применении химоружия боевики планируют обвинить легитимные власти Сирии, а также совершить нападки на Россию за якобы поддержку преступников. Подготовкой этой операции занимаются террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена на территории России) и представители "Белых касок" под управлением кураторов иностранных государств, сообщает издание "Русская Весна". Удары якобы будут нанесены по поселкам Эриха и Бесамес в провинции Идлиб.

Таким образом планируется вывести контингент российских войск с сирийской территории и попытаться свергнуть законных представителей власти. Официальные представители Сирии уже подготовили обращение в Совбез ООН относительно готовящейся провокации.