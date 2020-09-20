Маршалл Биллингсли высказал позицию США по ядерному оружию

США не будут выводить ядерное оружие из Европы. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.

Представитель американской стороны заявил, что США готовы обсудить любые темы с РФ. Однако по вопросу ядерного оружия в Европе Биллингсли придерживается неизменной позиции. США не собираются вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования.

Маршалл Биллингсли сообщил в интервью "Коммерсанту", что США крайне серьезно относятся к позиции России.