Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:22   20 Сентября 2020
Политика

Маршалл Биллингсли высказал позицию США по ядерному оружию

Маршалл Биллингсли высказал позицию США по ядерному оружию

США не будут выводить ядерное оружие из Европы. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.

Представитель американской стороны заявил, что США готовы обсудить любые темы с РФ. Однако по вопросу ядерного оружия в Европе Биллингсли придерживается неизменной позиции. США не собираются вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования.

Маршалл Биллингсли сообщил в интервью "Коммерсанту", что США крайне серьезно относятся к позиции России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #ядерное оружие #биллингсли

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...