Таролог рассказал об "энергетическом притяжении" Борисова и Легкоступовой

Звездный таролог Марианна Абравитова, посмотрев совместное фото недавно скончавшихся Михаила Борисова и Валентины Легкоступовой, обнаружила "печать смерти" на обоих артистах.

Дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на своей странице в соцсети опубликовала совместное фото матери с бессменным ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым, который скончался 19 сентября.

"Что за год такой… Мамино последнее фото…Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", — подписала снимок дочь исполнительницы хита "Ягода-малина".

По мнению звездного таролога Марианны Абравитовой, людей, которые в скором времени должны уйти из жизни, тянет друг к другу. При этом на снимке эксперт не заметила, что на артистов было наложено какое-либо проклятье. Знаменитости умерли с небольшой разницей во времени из-за так называемого энергетического притяжения, считает Абравитова.

"Я могу сказать, что в эзотерике есть такое понятие как энергетическое притяжение. <...> Скажем так, у них обоих энергия была в чем-то похожа, она была отмечена печатью смерти. <...> Кому-то пришла пора умирать, и их тоже бессознательно тянет друг к другу. Злым роком я бы это не назвала, а скорее неким законом, который всегда работает", — цитирует таролога "НьюИнформ".

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Артистка впала в кому и умерла, не приходя в сознание. Пытаясь спасти 71-летнего Михаила Борисова, медики ввели его в медикаментозную кому, но спасти телеведущего так и не удалось.