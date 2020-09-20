Сатановский объяснил, что удерживает Путина от введения войск в Германию

Политолог Евгений Сатановский рассказал, почему президент России Владимир Путин не желает приходить к крайним мерам в отношении Евросоюза из-за ситуации вокруг строительства газопровода «Северный поток—2». В аккаунте сервиса «Teletype.in» эксперт прокомментировал недавний выпад со главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, основанный на надуманном деле о якобы «отравлении» блогера Алексея Навального.

Евросоюз готов поддаться давлению со стороны США и, невзирая на собственные экономические интересы, остановить строительство «Северного потока —2». Более того, по мнению Сатановского, сейчас давление Вашингтона на европейцев столь велико, что США могут вообще использовать для реальной войны с Россией.

«Экономика — это выражение политики иными средствами. И, кстати, старинная фраза про то, что война — это продолжение той же политики иными средствами, сегодня верна, как никогда», — считает политолог.

Изначально строительство СП-2 являлось показателем партнерских отношений Германии и России, что также гарантировало Берлину целый ряд преимуществ из-за российско-американского противостояния. Теперь же ФРГ отказывается от крайне выгодного положения дел. Между тем Евросоюз постепенно становится площадкой для военной агрессии стран Запада против РФ, указывает Сатановский.

По его мнению, президент РФ «воевать не хочет». И особенно Путин не хочет, чтобы такая война была с Германией.

«Штирлиц любил Германию, и Путин так же к ней относится. Причем по той же самой причине», — заявил Сатановский.

Эксперт уверен, что именно это и сдерживает Владимира Путина от введения военного контингента в ФРГ. По мнению политолога, планы России до конца реализовать газопровод «СП-2» уже говорят об отсутствии у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении других госудаоств.

«Для того и газопровод, что стратегических партнеров не бомбят. Не принято это», — пишет эксперт.

В то же время политолог выразил уверенность, что если у европейцев появится желание поставить эксперимент с российской лояльностью, то «можно и пойти на встречу».

«Горбачев с Ельциным, конечно, войска наши из Германии и прочей Восточной Европы вывели, и совершенно зря, но ведь все в этом мире повторяется», — заключил Сатановский.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других стран Восточной Европы и Прибалтики — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают Польша, Украина и США. Штаты заинтересованы в продаже Европе своего сжиженного газа.

Готовность газопровода — 93%. Завершить проект планировалось в 2020 году, однако в конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве, что замедлило реализацию проекта.