Дипломат Богданов выступил за скорейшее освобождение Шугалея и Суэйфана

Россия и Анкара ведут переговоры по вопросу освобождения российских граждан, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые удерживаются в Ливии. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Триполи в мае прошлого года. Они содержатся в тюрьме "Митига", в которой практикуются пытки. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова ранее отметила, что глава "МИД" так называемого Правительства национального согласия Мухаммед Сияла в июле направил в Москву письмо, в котором заявил, что проблема с российскими гражданами "будет закрыта в ближайшее время", передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о том, с кем из внешних партнеров Россия ведет переговоры по вопросу освобождения Шугалея и Суэйфана из неофициальной тюрьмы "Митига" в Ливии, Богданов сказал, что работа идет с турецкими партнерами, которые обещали помочь, "как и некоторые другие".

Дипломат также подтвердил, что причиной задержки освобождения россиян является то, что похитившая их группировка RADA, которая связана с ИГ и "Аль-Каидой" (обе организации запрещены на территории РФ), неподконтрольна ПНС Ливии.

"Мы в МИД получали и письма, и ноты от официальных властей в Триполи, от министерства иностранных дел Правительства национального согласия. Мол, вы не волнуйтесь, скоро этот вопрос будет решен, что российские граждане находятся в относительно неплохих условиях. Что они обеспечены нормальным питанием, здоровы. Но мы-то говорим, что надо их вернуть домой и как можно быстрее", - сказал Богданов.

Как отметил дипломат, похищение российских граждан в Ливии "граничит с беспределом".