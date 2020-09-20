Кремль прокомментировал диалог Путина и Лукашенко в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал характеристику диалогу российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам представителя Кремля, диалог двух лидеров оказался весьма доверительным и крайне предметным, так как оба политика разбираются в деталях двусторонних отношений Москвы и Минска. В рамках программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Песков сообщил, что российский и белорусский президенты давно ведут диалог.