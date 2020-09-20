Политолог Аркатов раскритиковал британцев за митинги во время COVID-19

Российский политолог Иван Аркатов оценил митинги против нового карантина и вакцинирования людей от COVID-19 в Лондоне. По его словам, британцы плохо проинформированы властями об опасности коронавируса.

Сейчас в Великобритании введен запрет на массовые мероприятия, но люди все равно вышли на несанкционированные митинги. Участники акций были без масок, а в руках они несли плакаты, утверждающие, что вакцина это зло, а самого коронавируса якобы не существует. Из-за отказа прекратить незаконную манифестацию полиция начала задержания участников митинга.

"Ситуация показала, насколько сильно британские СМИ себя реально скомпрометировали, что люди им не верят. Людям нужно больше рассказывать о том, к каким последствиям может привести заболевание. Особенное внимание стоит уделять статистике по коронавирусу", — цитирует Аркатова iReactor.

Эксперт сравнил ситуацию в Лондоне с обстановкой в РФ и отметил, что россияне с уважением и пониманием относятся к введенным властями ограничениям. Наша страна и государство смогли донести до людей, что это все не какая-то непонятная история или чья-то фантазия, а наша реальность, резюмировал политолог.