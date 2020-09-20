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18:01   20 Сентября 2020
Политика

Жозеп Боррель прокомментировал желание США вернуть санкции против Ирана

Жозеп Боррель прокомментировал желание США вернуть санкции против Ирана

США не обладают законными полномочиями, чтобы добиться в Совбезе ООН восстановления санкций против Ирана. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он выполняет функцию координатора Комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Представитель ЕС подчеркнул, что США вышли из СВПД в 2018 году, поэтому не могут участвовать в возможном пересмотре санкций против Ирана.

Боррель пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить и осуществить СВПД всеми сторонами, пишет ТАСС.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #санкции #боррель

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