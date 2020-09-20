Скончался сыгравший капитана милиции в "Папиных дочках" актер Чуприков

Российский актер театра и кино Владимир Чуприков скончался на 57-м году жизни.

Чуприков ушел из жизни 19 сентября. О смерти актера сообщил Российский академический молодежный театр, где Чуприков работал с 1988 по 2000 годы. Руководство театра выразило соболезнования родным и близким покойного, передает 5-tv.ru. Причина смерти артиста не сообщается. Дата и место прощания с Чуприковым будут объявлены позднее.

Актер известен российскому зрителю по его многочисленным образам Никиты Хрущева. Он также играл в фильме "Возвращение Мухтара" и исполнял роль капитана милиции в "Папиных дочках".