Прах Легкоступовой был забыт родственниками певицы

Родственники покойной певицы Валентины Легкоступовой не спешат забирать почести артистки из крематория. Напомним, исполнительница умерла в августе этого года.

В Сети начали распространяться слухи: прах артистки Валентины Легкоступовой до сих пор хранится в крематории. Родственники звезды не спешат забрать ее почести и захоронить их.

Через адвоката Сергея Жорина дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" сообщила, что прах Легкоступовой разделили на две части. Первую часть праха решила забрать мать певицы, чтобы развеять над морем, как просила артистка при жизни. А вторая половина праха останется в крематории.

Фанаты не поверили данной информации. Поклонникам творчества Легкоступовой захотелось узнать истинную судьбу праха ушедшего кумира, который, как оказалось, забыт ее родственниками.

Сотрудник крематория подтвердил, что почести певицы по сей день остаются в там, пока ее родственники продолжали попытки выяснить отношения, посещая различные телевизионные программы.