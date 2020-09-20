Геронтолог Прощаев призвал создать национальную программу здоровья мужчин

Более 123 тысяч российских мужчин в 2019 году скончались в возрасте 65-69 лет, сообщил Росстат. В то же время, средняя продолжительность жизни россиянок за аналогичный период составила 80-84 года. «Политика Сегодня» пообщалась с врачом-геронтологом Кириллом Прощаевым, чтобы узнать, чем обусловлен такой разрыв и как повысить продолжительность жизни мужчин.

Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» привел статистику ООН, которая говорит, что в среднем по миру мужчины живут на пять лет меньше женщин. Однако в России и постсоветских странах существует негативный разрыв в продолжительности жизни.

Сильный пол умирает раньше по двум причинам: биологическим — особенности половых гормонов — и социальным, говорит профессор. В частности, мужчины чаще подвержены различным травмам, работают на вредном производстве, больше курят и выпивают. Однако, заметил Прощаев, существуют и другие факторы:

«Мужчины позже обращаются за медпомощью, реже посещают профилактические мероприятия. Если у мужчин есть какие-то хронические заболевания, то они меньше их лечат. Мы часто видим на приеме, когда мужчина приходит со своей спутницей, и она за него рассказывает, какие таблетки он принимает, и рассказывает, что мужу делать».

Требование быть мужественным — еще одна социальная причина ранней мужской смертности в России, говорит эксперт. В нашем обществе есть стереотип, что мужчина должен терпеть и быть сильным:

«Это закладывается в детстве — если маленький мальчик упал и разбил коленку, ему говорят: "ты мальчик, ты не должен плакать". Если же девочка упадет, все вокруг нее бегают: "ах, ты бедненькая, ах ты красавица". Это требование к маскулинности прорастает и во взрослую жизнь, и вносит свой негативный компонент».

При этом, по словам Прощаева, есть и позитивные тенденции: нынешняя молодежь уделяет здоровью гораздо больше внимания. Вследствие этого гендерный разрыв в продолжительности жизни будет постепенно исчезать. К тому же, проблему ранней смертности нужно решать комплексно, убежден собеседник ПС. Так, профессор предложил создать в России национальную программу здоровья для мужчин.

«Эта программа должна быть не только медицинская. В ней должны участвовать и культурологи, и социологи, и политологи, и философы, и различные общественные деятели. Нам нужно понять и вскрыть все причины ранней мужской смертности. В России должна появиться национальная стратегия. Но и программы здравоохранения тоже очень важны. Сейчас практически нет систем поддержки мужского здоровья. На основе диалога нам нужно решать эту проблему», — резюмировал доктор медицинских наук.

Официальные данные Росстата указывают, что средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года. В прошлом году федеральное агентство прогнозировало, что к 2035 году средний возраст смертности вырастет до 79,1 года.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила почтенный возраст кандидата в президенты США Джо Байдена с первым заместителем директора Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Андреем Ильницким. Заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА заметил, что возраст политика не может повлиять на его надежность и решительность.