Белоруссия закроет взятый у "Газпрома" долг в 330 млн долларов

Одна половина оговоренного кредита для Белоруссии в этом году будет идти из ЕФСР. Именно оттуда республика планирует взять средства на погашение долга перед российским "Газпромом".

Глава Минфина России Антон Силуанов дал интервью, в котором озвучил новые детали предоставления долга.

"Белоруссия является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик", — поделился он с журналистами.

По словам политика, большая часть кредита, полученного от ЕФСР, Минск направит на закрытие долга перед "Газпромом". На данный момент размер этого долга около 330 млн долларов.

Вторая половина кредита будет выдана межгосударственным кредитом. Для этого потребуется внести необходимые изменения в российское законодательство, после чего начнется передача средств Минску.