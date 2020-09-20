Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:49   20 Сентября 2020
Общество

Соловьев удивился способности Навального бегать по лестницам после комы

Соловьев удивился способности Навального бегать по лестницам после комы

Блогер Алексей Навальный якобы пережил страшное отравление, но при этом в кратчайшие сроки уже научился ходить по лестницам. Этим он напоминает актера Михаила Ефремова, который был в схожей ситуации, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Навальный ранее заявлял, что не мог узнавать людей и с трудом подбирал слова для общения. И при этом он спустя непродолжительное время публикует в социальной сети Instagram фотографию, где он спускается по лестнице в клинике Charité. Соловьев отметил, что блогер слишком быстро приходит в себя после "отравления" новейшей версией "Новичка". Точно так же Михаил Ефремов падал в обморок у здания суда, а потом бегал по лестнице, передает слова телеведущего Федеральное агентство новостей.

"Чтобы человек, находясь в страшной коме после использования более сильной версии "Новичка", как заявила немецкая сторона, вдруг оказался способен вот к этим всем бесконечным текстам и прогулкам по лестницам — ну, это что-то новое", — выразил сомнение Соловьев.

Политолог Александр Сосновский также нашел ряд сомнительных моментов на фотографиях Навального. Первая фотография в больничной палате была вовсе похожа на фотомонтаж. Новый снимок также выглядит странно: у блогера нет следа на шее от трахеостомии. Он должен был появиться из-за оказанной помощи после поражения дыхательной системы, которое якобы было у Навального. При этом публикуются фото и тексты, но до сих пор нет видео с живым блогером, что является симуляцией и поспешной попыткой придумать новую версию, уверен Сосновский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#алексей навальный #михаил ефремов #владимир соловьев #Александр Сосновский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...