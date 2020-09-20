Соловьев удивился способности Навального бегать по лестницам после комы

Блогер Алексей Навальный якобы пережил страшное отравление, но при этом в кратчайшие сроки уже научился ходить по лестницам. Этим он напоминает актера Михаила Ефремова, который был в схожей ситуации, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Навальный ранее заявлял, что не мог узнавать людей и с трудом подбирал слова для общения. И при этом он спустя непродолжительное время публикует в социальной сети Instagram фотографию, где он спускается по лестнице в клинике Charité. Соловьев отметил, что блогер слишком быстро приходит в себя после "отравления" новейшей версией "Новичка". Точно так же Михаил Ефремов падал в обморок у здания суда, а потом бегал по лестнице, передает слова телеведущего Федеральное агентство новостей.

"Чтобы человек, находясь в страшной коме после использования более сильной версии "Новичка", как заявила немецкая сторона, вдруг оказался способен вот к этим всем бесконечным текстам и прогулкам по лестницам — ну, это что-то новое", — выразил сомнение Соловьев.

Политолог Александр Сосновский также нашел ряд сомнительных моментов на фотографиях Навального. Первая фотография в больничной палате была вовсе похожа на фотомонтаж. Новый снимок также выглядит странно: у блогера нет следа на шее от трахеостомии. Он должен был появиться из-за оказанной помощи после поражения дыхательной системы, которое якобы было у Навального. При этом публикуются фото и тексты, но до сих пор нет видео с живым блогером, что является симуляцией и поспешной попыткой придумать новую версию, уверен Сосновский.