Старший сын Лукашенко заявил, что не боится митингов в Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор заявил, что не боится митингов в республике. По его словам, акции протеста его не пугают.

Ранее Sputnik Беларусь опубликовало фотографии с мотопробега в Минске в честь 75-летия Великой Победы, который прошел в российских и белорусских городах 20 сентября. В качестве организатора выступил международный мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G.).

Как отметил помощник президента Белоруссии по национальной безопасности и его старший сын Виктор Лукашенко, который также участвовал в мотопробеге, на митингах было нестрашно.

"Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Там было нестрашно", — рассказал Виктор Лукашенко.

Несанкционированные митинги в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. За его оппонента Светлану Тихановскую проголосовали 10%.