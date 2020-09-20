Жители сирийской провинции Эль-Кунейтра получили гумпомощь из России

Сотрудники военной полиции РФ и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) раздали продуктовые наборы жителям населенного пункта в сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Россияне не прекращают оказывать содействие народу Сирии в деле возобновления мирной жизни. Колонна с гуманитарным грузом из России прибыла в населенный пункт Хадер, который находится на границе Эль-Кунейтры и Голанскими высотами, оккупированными Израилем. Сирийцы получили 440 наборов продовольствия, передает Федеральное агентство новостей. В них входил рис, мука, чай, сахар, сгущенное молоко.

Также раздавалась детская одежда. После завершения акции местные жители выразили благодарность россиянам за оказанную помощь. Сирийцы надеются, что сотрудничество между Сирией и Россией будет продолжаться и в дальнейшем. Специалисты из России провели около 2,5 тыс. акций по раздаче гуманитарной помощи.