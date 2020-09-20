Стала известна сумма награды за поимку убийцы Ребенка

Юрист Мартиньш Криекис, сообщивший в Twitter об убийстве своего друга, знаменитого латвийского адвоката Павла Ребенка, назначил вознаграждение 20000 евро за поимку преступника.

Криекис подчеркнул, что не верит в убийство на почве ограбления, а, наоборот, уверен, что у преступления была совсем иная, определенная цель, сообщает РИА Новости.

Друг убитого адвоката назначил награду тому, кто найдет преступников.

"За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков", — пригрозил юрист.

Сообщается, что в вечер убийства Павел Ребенок заезжал к другу и уехал от него достаточно поздно. Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы.

Гибель Павла Ребенка подтвердили в пресс-центре Госполиции Латвии, по факту случившегося было заведено уголовное дело по 117-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция проверяет сразу несколько версий преступления.