Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:20   20 Сентября 2020
Происшествия

Стала известна сумма награды за поимку убийцы Ребенка

Стала известна сумма награды за поимку убийцы Ребенка

Юрист Мартиньш Криекис, сообщивший в Twitter об убийстве своего друга, знаменитого латвийского адвоката Павла Ребенка, назначил вознаграждение 20000 евро за поимку преступника.

Криекис подчеркнул, что не верит в убийство на почве ограбления, а, наоборот, уверен, что у преступления была совсем иная, определенная цель, сообщает РИА Новости.

Друг убитого адвоката назначил награду тому, кто найдет преступников.

"За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков", — пригрозил юрист.

Сообщается, что в вечер убийства Павел Ребенок заезжал к другу и уехал от него достаточно поздно. Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы.

Гибель Павла Ребенка подтвердили в пресс-центре Госполиции Латвии, по факту случившегося было заведено уголовное дело по 117-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция проверяет сразу несколько версий преступления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#латвия #убийство #происшествия #смерть #адвокат #Павел Ребенок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...