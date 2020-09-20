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15:48   20 Сентября 2020
Общество

Друг Михаила Борисова рассказал об их последнем разговоре

Друг Михаила Борисова рассказал об их последнем разговоре

Ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев рассказал о последнем разговоре с Михаилом Борисовым. Мужчины были давними друзьями и еще позавчера обсуждали планы на будущее, не подозревая, что так и не смогут их осуществить.

Князев признался, что пока не до конца осознает произошедшее — смерть друга стала для него неожиданностью.

"Еще позавчера я с ним общался по поводу каких-то незаконченных дел, мы думали о планах магистратуры и наборе режиссеров на следующий год, а сегодня вдруг неожиданно узнаешь, что его нет", — рассказал Евгений корреспондентам "НьюИнформа".

Смерть Михаила Борисова стала для него огромной утратой, с которой очень непросто смириться. Князев находится в отчаянном состоянии.

Также мужчина отметил, что, хоть информация о смерти его друга и может показаться противоречивой, к сожалению, это все случилось на самом деле. Сын Михаила Вениамин сейчас находится в морге и занимается организацией похорон, которые состоятся в среду или в четверг.

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Автор: Ирина Большунова
#борисов #разговор #князев

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