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15:40   20 Сентября 2020
Общество

Кабмин РФ сообщил о возобновлении авиасообщения с рядом стран

Кабмин РФ сообщил о возобновлении авиасообщения с рядом стран

Россия возобновит международное авиасообщение с рядом иностранных государств. Об этом сообщили представители Правительства РФ.

Список стран, в которые смогут отправиться россияне, пополнился Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Кореей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию возобновятся с 21 сентября. Авиасообщение с Южной Кореей восстановится с 27 сентября. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #казахстан #корея #авиасообщение #мишустин

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