15:40 20 Сентября 2020Общество
Кабмин РФ сообщил о возобновлении авиасообщения с рядом стран
Россия возобновит международное авиасообщение с рядом иностранных государств. Об этом сообщили представители Правительства РФ.
Список стран, в которые смогут отправиться россияне, пополнился Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Кореей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию возобновятся с 21 сентября. Авиасообщение с Южной Кореей восстановится с 27 сентября. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.