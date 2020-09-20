Кабмин РФ сообщил о возобновлении авиасообщения с рядом стран

Россия возобновит международное авиасообщение с рядом иностранных государств. Об этом сообщили представители Правительства РФ.

Список стран, в которые смогут отправиться россияне, пополнился Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Кореей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию возобновятся с 21 сентября. Авиасообщение с Южной Кореей восстановится с 27 сентября. Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю.