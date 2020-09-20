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15:35   20 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Легкоступова перед смертью сфотографировалась с Михаилом Борисовым

Легкоступова перед смертью сфотографировалась с Михаилом Борисовым

Умершая 14 августа 2020 года на 55-м году жизни певица Валентина Легкоступова перед смертью сфотографировалась с телеведущим Михаилом Борисовым. Борисов умер спустя немногим больше месяца.

Последняя предсмертная фотография певицы Валентины Легкоступовой и телеведущего Михаила Борисова появилась в Instagram дочери Легкоступовой Анетты Бриль. Как сообщает РИА Новости, она написала на снимке пожелание светлой памяти обоим. Михаил Борисов до последнего работал в студии, не обращая на признаки недомогания, и согласился на госпитализацию днем 19 сентября, когда было уже поздно.

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Автор: Руслан Неглинный
#фотография #борисов #Легкоступова

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