Легкоступова перед смертью сфотографировалась с Михаилом Борисовым

Умершая 14 августа 2020 года на 55-м году жизни певица Валентина Легкоступова перед смертью сфотографировалась с телеведущим Михаилом Борисовым. Борисов умер спустя немногим больше месяца.

Последняя предсмертная фотография певицы Валентины Легкоступовой и телеведущего Михаила Борисова появилась в Instagram дочери Легкоступовой Анетты Бриль. Как сообщает РИА Новости, она написала на снимке пожелание светлой памяти обоим. Михаил Борисов до последнего работал в студии, не обращая на признаки недомогания, и согласился на госпитализацию днем 19 сентября, когда было уже поздно.