Милиция Белоруссии проводит задержания на митингах оппозиции в Минске и других городах, об этом заявила пресс-секретарь городского ГУВД Наталья Ганусевич.

В Республике проходит так называемый "Марш солидарности", на который вышли сторонники оппозиции. На несанкционированном митинге в Минске задержано более 10 человек, но есть задержания и в других городах, поэтому данные постоянно меняются, сообщает РИА Новости. В Минске всех задержанных доставят в территориальные РУВД в рамках административного процесса, сообщила Ганусевич.

Сейчас люди идут из цента Минска к стеле "Минск — город-герой", к ним подъехали автозаки, и митингующие разбежались, пишет ТАСС.