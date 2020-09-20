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15:21   20 Сентября 2020
Армия

Путин отметил скорость, с которой военные построили медцентры

Путин отметил скорость, с которой военные построили медцентры

Потребность в новых местах для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 была быстро удовлетворена с помощью медцентров, построенных силами Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин отметил качество работы военных строителей.

Сокращение времени бюрократических согласований позволило военным строителям оперативно возвести в разных регионах России многофункциональные медицинские центры, которые и после пандемии могут продолжить работать. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста телеканала "Россия 1", как передает РИА Новости, отметил, что несмотря на скорость строительства, качество оказалось на высоте. Он также добавил, что все центры прошли экспертизу.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #военные строители #медицинские центры

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