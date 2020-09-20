Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

Три внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко будут учиться в минском микрорайоне Дрозды в элитной школе, об этом рассказал средний сын политика Дмитрий Лукашенко.

По его словам, все три его дочери учатся и будут учиться в Минской международной гимназии в элитном микрорайоне, где живут высокопоставленные чиновники и руководство Белоруссии.

"Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение", — цитирует Дмитрия Лукашенко Sputnik Беларусь.

Ранее СМИ писали, что две внучки Лукашенко — Анастасия и Дарья — забрали документы из лицея Белорусского государственного университета. Также сообщалось, что младший сын белорусского лидера Николай поступил на биологический факультет БГУ, но на занятиях не появляется.