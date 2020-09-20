Союз пенсионеров России выступает за инициативу об индексации пенсий для работающих россиян. Об этом «Политике Сегодня» сообщила заместитель главы организации, член Общественной палаты Людмила Пискунова. По ее словам, выплаты должны быть проиндексированы на уровне инфляции.

«Какое отношение имеет работа к пенсии работающих пенсионеров? Пенсия заработана ими наравне со всеми остальными», — пояснила Пискунова.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в России не должно быть пенсионеров «первого и второго сорта». Чтобы избежать такого рода разделения, объединение продолжит выступать за необходимость индексации пенсий работающим гражданам, подчеркнул он. Собеседница издания разделяет позицию Шмакова:

«Работающие пенсионеры — они не люди "второго сорта". Они, наоборот, приносят пользу государству тем, что работают. Союз пенсионеров России полностью за то, чтобы индексация работающим пенсионерам была возвращена. И именно по инфляции. Конечно, это повысит уровень их жизни. Мы вообще считаем, что пенсионеров делить нельзя. Индексация должна быть равная».

Вопрос об индексации поднимается каждый год на всех уровнях, говорит общественница. Возвращение выплат обсуждали и в Госдуме, и в Общественной палате, и в различных советах. Эксперты считают, что дополнительные деньги пенсионеры не будут откладывать, а потратят на необходимое — продукты или лекарства. Соответственно, такая «прибавка» даст импульс экономике.

Но, к сожалению, пока вопрос остается без подвижек, отмечает собеседница издания — ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров заморожена с 2016 года. Пока человек работает, его пенсия не повышается на общий уровень годовой инфляции. Только после увольнения все индексационные выплаты учитываются, а величина выплаты становится такой, какой она должна быть с учетом всех повышений.

«Раз профсоюзы поднимают такой вопрос, значит это действительно очень острая и важная тема, о ней будут говорит дальше. Будем надеяться, что закон удастся изменить, и правительство согласится с общественностью и пенсионерами», — заключила Пискунова.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) направит около 8,4 триллиона рублей на выплату пенсий 43 миллионам российских пенсионеров. Ведомство также подготовило проект бюджета ПФР на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

Ранее глава Союза пенсионеров, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал «Политике Сегодня», что уменьшение числа пенсионеров — основная причина сокращения расходов на обязательные страховые пенсии.