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14:31   20 Сентября 2020
Политика

Пользователи Facebook обвинили соцсеть в незаконной слежке

Пользователи Facebook обвинили соцсеть в незаконной слежке

Facebook вновь оказался в центре скандала, связанного со слежкой за пользователями. Американка подала в суд на соцсеть Instagram, принадлежащую Facebook, обвинив ее администрацию в слежке за пользователями через селфи-камеру, пишет Bloomberg.

В беседе с изданием "Слово и Дело" глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что на слежке построена вся работа американских социальных сетей. Личную информацию пользователей, напомнил общественник, западные интернет-гиганты успешно монетизируют.

"То, что идет тотальная слежка за пользователями, это известно во всем мире", — заявил он.

По словам спикера, с этим нужно бороться прежде всего образовательным способом. Малькевич уверен, что американские соцсети никогда не перестанут следить за своими пользователями, а лишь изобретут новые механизмы кражи личных данных.

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Автор: Яна Либерман
#сша #слежка #facebook

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