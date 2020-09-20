Кремль заявил о высоком уровне доверия и уважения между Белоруссией и РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень доверия и уважения между Москвой и Минском гарантирует странам абсолютное невмешательство в дела друг друга.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия и Белоруссия являются членами Союзного государства, что дает президентам стран возможность откровенно обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам, не вмешиваясь в дела друг друга, сообщают Известия.ru.

Дмитрий Песков также прокомментировал последние переговоры лидеров России и Белоруссии.

"Конечно же события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября и длилась более четырех часов.