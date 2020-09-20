Бронетехника и водометы прибыли в район Дворца независимости в Минске

Бронированная техника и водометы прибыли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска перед намеченным на воскресенье очередным митингом оппозиции.

По информации ТАСС, рядом с Дворцом независимости, близ выставочного центра БелЭкспо, в настоящее время находятся бронетранспортеры (БТР) и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ). Около них припаркованы транспортные средства для перевозки личного состава Внутренних войск и ОМОНа.

Силовики оцепили площадь Государственного флага. Рядом с БелЭкспо находятся перевозящие колючую проволоку автомобили.