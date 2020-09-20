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14:17   20 Сентября 2020
Политика

Губернатор Кожемяко совершил рабочий визит в Белоруссию

Губернатор Кожемяко совершил рабочий визит в Белоруссию

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Белоруссию для обсуждения возможного сотрудничества. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

Глава Приморья прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. Губернатор Кожемяко встретился с руководством Могилевской области и председателем облисполкома Леонидом Зайцем, сообщил пресс-секретарь. На встрече обсудили региональное сотрудничество в разных областях экономики.

Губернатор Приморского края пробудет в Белоруссии до 21 сентября. Кожемяко планирует нанести визит на некоторые предприятия строительной отрасли, сообщает ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#губернатор #приморье #белоруссия

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