Британия, Франция и ФРГ отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

Главы МИД Великобритании, Франции и ФРГ отвергли попытку США вернуть санкции ООН против Ирана, об этом говорится в совместном заявлении руководителей министерств.

Министры иностранных дел Хайко Маас, Доминик Рааб и Жан-Ив Ле Дриан напомнили, что Европа стремится к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также главы ведомств добавили, что месяц назад Вашингтон попытался запустить процесс возвращения санкций в отношении Ирана.

"Франция, Германия и Британия констатируют, что США с момента выхода из соглашения 8 мая 2018 года больше не являются участником СВПД", — напомнили главы МИД.

Поэтому теперь любые действия США не имеют юридической силы, резюмировали главы европейских внешнеполитических ведомств.