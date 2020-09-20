Процесс продажи квартир могут упростить в России

В кабмине предложили сделать процедуру продажи жилья в новостройках более простой. Соответствующий документ уже рассматривается в Госдуме.

Предложение подразумевает изменение Налогового кодекса РФ. Суть идеи заключается в том, чтобы минимальный срок владения жильем брал начало не в момент сдачи дома в эксплуатацию, а изначально с покупки квартиры по договору долевого участия.

В законе прописано, что россияне освобождаются от налога в размере 13% при продаже квартиры, если были ее владельцем минимальный срок. При приватизации, дарении, наследовании и т.д. длительность этого срока три года, во всех остальных случаях — пять лет. В случае принятия законопроекта этот срок будет начинаться с начала оплаты договора на приобретение недвижимости.

Депутат Госдумы Александр Якубовский, прокомментировав данное предложение в разговоре с ТАСС, заметив, что обманутым участникам долевого строительства данная поправка будет полезна при продаже квартиры, которой им так и не довелось воспользоваться.