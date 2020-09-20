Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:54   20 Сентября 2020
Политика

Трамп пошутил про указ о запрете Байдену быть президентом США

Трамп пошутил про указ о запрете Байдену быть президентом США

Президент США Дональд Трамп пошутил, что может подписать исполнительный указ о запрете его сопернику на предстоящих выборах Джозефу Байдену занимать президентский пост. Об этом глава государства сообщил перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Также в ходе мероприятия лидер Соединенных Штатов вновь раскритиковал своего оппонента, в том числе и за его политическую программу. По мнению главы Белого дома, политика Байдена разрушит экономику США и уничтожит эту страну.

Трамп добавил, что не хочет, чтобы люди испытывали жалость к американскому лидеру. По мнению президента, граждане отдадут свои голоса за Байдена лишь из-за сочувствия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...