Трамп пошутил про указ о запрете Байдену быть президентом США

Президент США Дональд Трамп пошутил, что может подписать исполнительный указ о запрете его сопернику на предстоящих выборах Джозефу Байдену занимать президентский пост. Об этом глава государства сообщил перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Также в ходе мероприятия лидер Соединенных Штатов вновь раскритиковал своего оппонента, в том числе и за его политическую программу. По мнению главы Белого дома, политика Байдена разрушит экономику США и уничтожит эту страну.

Трамп добавил, что не хочет, чтобы люди испытывали жалость к американскому лидеру. По мнению президента, граждане отдадут свои голоса за Байдена лишь из-за сочувствия.