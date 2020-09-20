Тихановская высказалась об отсутствии контактов с Россией

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую спросили об отсутствии контактов с Россией. Экс-кандидат не смогла ответить на этот вопрос в интервью РБК.

Светлана Тихановская дала интервью РБК. Представителя оппозиции спросили об отсутствии связей с официальными представителями РФ.

"Это же дело каждой страны", — высказалась оппозиционер.

Тихановская не смогла ответить на вопрос и отметила, что кто-то поддерживает ее, а кто-то нет.