13:36 20 Сентября 2020Политика
Тихановская высказалась об отсутствии контактов с Россией
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую спросили об отсутствии контактов с Россией. Экс-кандидат не смогла ответить на этот вопрос в интервью РБК.
Светлана Тихановская дала интервью РБК. Представителя оппозиции спросили об отсутствии связей с официальными представителями РФ.
"Это же дело каждой страны", — высказалась оппозиционер.
Тихановская не смогла ответить на вопрос и отметила, что кто-то поддерживает ее, а кто-то нет.