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13:36   20 Сентября 2020
Политика

Тихановская высказалась об отсутствии контактов с Россией

Тихановская высказалась об отсутствии контактов с Россией

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую спросили об отсутствии контактов с Россией. Экс-кандидат не смогла ответить на этот вопрос в интервью РБК.

Светлана Тихановская дала интервью РБК. Представителя оппозиции спросили об отсутствии связей с официальными представителями РФ.

"Это же дело каждой страны", — высказалась оппозиционер.

Тихановская не смогла ответить на вопрос и отметила, что кто-то поддерживает ее, а кто-то нет.

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Автор: Василий Пименов
#россия #белоруссия #тихановская

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