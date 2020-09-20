Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:29   20 Сентября 2020
Общество

Вирусолог отметил небольшой рост числа новых случаев коронавируса в России

Вирусолог отметил небольшой рост числа новых случаев коронавируса в России

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что удивлен таким низким приростом случаев COVID-19 в России.

Сентябрь связан с большим фактором риска распространения заболевания, отмечает Лукашев. Учащиеся и педагоги возвращаются в образовательные учреждения, многие приезжают после отпуска из других стран, поэтому рост новых случаев неизбежен.

Однако в России прирост на удивление небольшой, несмотря на частые нарушения мер безопасности, отмечает вирусолог. Люди стали реже носить индивидуальные средства защиты и не соблюдают социальную дистанцию, передает РИА Новости. Лукашев также отметил, что прогнозировать снижение прироста новых пациентов пока невозможно, на это влияют многие факторы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...