Ширвиндт назвал возможную причину смерти ведущего "Русского лото"

Ведущий Михаил Ширвиндт не исключил, что у его покойного коллеги Михаила Борисова был коронавирус. Соответствующая версия пока не нашла официального подтверждения.

Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Состояние телеведущего ухудшилось во время съемок. Врачи не сумели спасти артиста, его сердце остановилось при транспортировке.

Ведущий Михаил Ширвиндт в интервью iReactor заявил, что в 2020 году достаточно просто подхватить серьезную болезнь. Собеседник издания отметил, что Борисов был талантливым человеком с прекрасным чувством юмора. Телеведущий не исключил, что его коллега мог умереть из-за COVID-19.

"Прочитал такую версию, похоже на коронавирус", — заявил Ширвиндт.

Врачи диагностировали у Борисова воспаление легких, информация о COVID-19 пока не получила официального повреждения. Дата и место прощания с телеведущим будут объявлены позднее.