Тихановская объяснила, почему не видит себя президентом Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не позиционирует себя в качестве главы Республики. Таким мнением она поделилась в интервью РБК.

Представитель оппозиции пояснила, что ее предвыборная кампания преследовала цель повторных выборов. Тихановская отметила, что Москва не видит в ней равного. Будущим лидером Белоруссии будет тот, с кем президент РФ Владимир Путин нашел бы, о чем договориться.

Экс-кандидат подчеркнула, что не просит видеть в ней будущего президента Республики Беларусь. Кремль ранее заявлял, что не видит единой позиции белорусских оппозиционеров, пишет РИА Новости.