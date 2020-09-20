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13:22   20 Сентября 2020
Политика

Тихановская объяснила, почему не видит себя президентом Белоруссии

Тихановская объяснила, почему не видит себя президентом Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не позиционирует себя в качестве главы Республики. Таким мнением она поделилась в интервью РБК.

Представитель оппозиции пояснила, что ее предвыборная кампания преследовала цель повторных выборов. Тихановская отметила, что Москва не видит в ней равного. Будущим лидером Белоруссии будет тот, с кем президент РФ Владимир Путин нашел бы, о чем договориться.

Экс-кандидат подчеркнула, что не просит видеть в ней будущего президента Республики Беларусь. Кремль ранее заявлял, что не видит единой позиции белорусских оппозиционеров, пишет РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #президент #тихановская

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