Сестра Борисова рассказала о работе телеведущего на износ

Телевизионщики заставляли Михаила Борисова работать и не обращать внимание на здоровье, заявила сестра актера.

Борисов практически не покидал рабочее место и постоянно принимал участие в съемках передачи "Столото". При этом актер почти перестал следить за своим здоровьем. По мнению сестры Борисова, он перестал обращать внимание на самочувствие из-за телевизионщиков, которые советовали актеру больше концентрироваться на работе, пишет Telegram-канал Mash.

Медики госпитализировали известного телеведущего накануне, 19 сентября. Борисову стало плохо прямо на съемках передачи. Позже состояние актера вновь резко ухудшилось, и он скончался при перевозке в другую больницу.