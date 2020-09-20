Олешко назвал покойного Борисова частью "вахтанговского братства"

Телеведущий "Русского лото" Михаил Борисов был неотъемлемой частью "вахтанговского братства", заявил актер Александр Олешко.

Заслуженный артист РФ назвал смерть Борисова тяжелым ударом для всех его учеников и близких, передает телеканал "360". Олешко заявил, что его коллега был уникальным педагогом и талантливым режиссером.

Многие россияне запомнили его как бессменного ведущего телепрограммы "Русское лото". Борисов также посвятил свою творческую карьеру театру им. Вахтангова. Артиста госпитализировали 19 сентября со съемок. Борисов скончался при транспортировке — у него остановилось сердце.