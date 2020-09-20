Генерал ЛНА сообщил о принятии ННК соглашения по ливийской нефти

Национальная нефтяная корпорация Ливии признала соглашение о возобновлении нефтедобычи и приступила к его реализации. Об этом рассказал официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в беседе с журналистами Al Hadath.

Аль-Мисмари добавил, что соглашение о возобновлении добычи нефти было заключено на государственном уровне. Оно направлено на справедливое распределение средств от продажи нефти на благо всех ливийских граждан, передает Федеральное агентство новостей.

Ливия располагает огромными объемами нефти и газа, которые можно экспортировать. Для ливийской экономики добыча энергоресурсов - необходимое средство для развития. Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии выступили против соглашения по добыче нефти и намерены создавать всевозможные препятствия для его реализации.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что на месторождениях и в портах Ливии снимается режим чрезвычайной ситуации. В Ливии будет возобновлена добыча нефти и экспорт энергоресурсов.