Пашаев объяснил, почему Ефремов не получил условный срок

Осужденный Михаил Ефремов мог получить условный срок, если бы был простым гражданином, заявил адвокат Эльман Пашаев.

Юрист сообщил, что все его клиенты за последние 10 лет избежали тюрьмы за ДТП, в том числе совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Данная статистика прервалась на Ефремове в силу его известности, считает Пашаев.

По словам адвоката, актер полагал, что его приговорят к 10 годам тюрьмы. Пашаев добавил, что взялся за дело Ефремова по просьбе знакомых. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил обвиняемого в смертельном ДТП к 8 годам колонии общего режима. В скором времени Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева.