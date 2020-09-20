Экс-губернатор Омской области госпитализирован с подозрением на COVID-19

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщили в региональном Минздраве.

Полежаев возглавлял Омскую область более 20 лет. Врачи оценивают состояние экс-губернатора как удовлетворительное. Медики оказывают всю необходимую помощь политику, проводятся тестирования, передает ТАСС.

Леонид Полежаев впервые возглавил администрацию Омской области в 1991 году. В 2007 году президент России Владимир Путин внес на рассмотрение областного ЗакСа кандидатуру политика на пост губернатора, которую утвердили 24 мая. Полежаев покинул пост главы региона в 2012 году.