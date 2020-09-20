Иракские силовики задержали в Багдаде главаря террористов ИГ

Спецоперация, проведенная иракскими силовиками в Багдаде, позволила предотвратить серию терактов и захватить главаря запрещенного в РФ "Исламского государства". Он попал в искусно устроенную ему засаду.

Ежегодное поминальное шествие иракских шиитов на сороковой день траура Ашура пройдет без терактов. Об этом позаботились иракские силовики, ликвидировавшие очередную спящую ячейку запрещенного в РФ "Исламского государства" в Багдаде. Как сообщает РИА Новости, в ходе операции был задержан главарь террористов.