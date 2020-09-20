Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:14   20 Сентября 2020
Происшествия

Иракские силовики задержали в Багдаде главаря террористов ИГ

Иракские силовики задержали в Багдаде главаря террористов ИГ

Спецоперация, проведенная иракскими силовиками в Багдаде, позволила предотвратить серию терактов и захватить главаря запрещенного в РФ "Исламского государства". Он попал в искусно устроенную ему засаду.

Ежегодное поминальное шествие иракских шиитов на сороковой день траура Ашура пройдет без терактов. Об этом позаботились иракские силовики, ликвидировавшие очередную спящую ячейку запрещенного в РФ "Исламского государства" в Багдаде. Как сообщает РИА Новости, в ходе операции был задержан главарь террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#иг #багдад #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...