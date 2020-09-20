Некоторым пенсионерам в России начислят выплаты ко Дню пожилого человека

Ряд пожилых российских граждан получит дополнительную материальную поддержку, приуроченную ко Дню пожилого человека. Выплаты предназначены пенсионерам из некоторых регионов.

Дополнительные, нефиксированные выплаты введены правительством регионов. Поэтому денежную поддержку получат граждане из отдельных российских регионов. Так, инициатива введена в Ненецком автономном округе и Челябинской области.

Пенсионерам из НАО переведут по 5 тысяч рублей, а россиянам старше 70 лет — 16 640 рублей. Пожилые люди в Челябинской области получат по 700 рублей. В Рязанской области гражданам, перешагнувшим порог 90-летия, выплатят от 500 рублей, пишет "МК".

Российским пенсионерам могут начислить денежную прибавку к выплатам в следующем году. Это произойдет за счет увеличения уровня прожиточного минимума для пожилых граждан.