Создатель "Новичка" опроверг причастность Мирзаянова к созданию яда

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал извинения проживающего в США Вила Мирзаянова перед российским блогером Алексеем Навальным.

Ранее Мирзаянов, которого называют создателем "Новичка", извинился перед Навальным и сообщил, что симптомы блогера похожи на те, что вызывает нервно-паралитическое вещество.

Ринк рассказал, что Мирзаянов был лишь хроматографистом, который отвечал за контроль стоков, он не входил в группу разработчиков "Новичка" и не может знать симптомов этого яда. Ринк отметил, что Навальный бы не выжил, если бы это был "Новичок". По мнению разработчика, Мирзаянов выполняет чей-то заказ, делая подобные заявления, передает РИА Новости.

Расследование "Правды.ру" выявило, что сторонница Навального Мария Певчих является его предполагаемой отравительницей. Женщина имела доступ к личным вещам блогера во время поездки по Сибири.