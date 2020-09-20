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11:49   20 Сентября 2020
Политика

Путин поздравил Южную Осетию с 30-летием со дня основания

Путин поздравил Южную Осетию с 30-летием со дня основания

Президент России Владимир Путин поздравил Южную Осетию и ее главу Анатолия Бибилова с Днем Республики, которой исполнилось 30 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил, что народ Южной Осетии мужественно преодолел тяжелые испытания, отстоял свое право на свободу и независимость. Также российский лидер выразил уверенность, что отношения между РФ и Южной Осетией будут продолжать развиваться.

"Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", — говорится в заявлении президента РФ.

Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — процветания и мира, сообщает пресс-служба Кремля.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #южная осетия #бибилов

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