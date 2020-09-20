Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:40   20 Сентября 2020
Общество

Сын Борисова не мог связаться с больницей после госпитализации отца

Сын Борисова не мог связаться с больницей после госпитализации отца

Артист и телеведущий Михаил Борисов ушел из жизни 19 сентября. Его сын Вениамин долгое время не мог получить информацию о состоянии отца, из-за чего помчался в больницу.

Мать Вениамина Борисова умерла после тяжелых родов. Телеведущему "Русского лото" предлагали отдать сына в интернат, но мужчина даже не допускал такой мысли. Борисов не скрывал, что его наследник — главная надежда и радость в жизни, передает "КП". Отец и сын трудились в одной сфере и регулярно появлялись вместе на общественных мероприятиях.

Телеведущий Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, артиста госпитализировали со съемочной площадки. Во время транспортировки у актера остановилось сердце.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#борисов #Русское лото #вениамин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...