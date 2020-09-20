Генпрокурор США Уильям Барр поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого ранее обвинили во "вмешательстве" в американские выборы в 2016 году, сообщила журналистка Марси Вилер.

В своей речи Барр настаивал, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер слишком широко и неправильно истолковал американские законы, объяснила Вилер. Она отметила, что Барр подверг критике Мюллера за "криминализацию" политики, пообещав, что подобного никогда не произойдет, пока он занимает кресло генерального прокурора.

"Криминализация политики будет только усиливаться, пока мы не изменим культуру выдумывания новых правовых теорий, чтобы криминализировать все виды сомнительного поведения", — заметил Барр.

Вероятнее всего, Барр имел в виду дело в отношении бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина, которое Минюст США проиграл. По мнению генерального прокурора, Мюллер выдумывал новые толкования законодательства США. Помимо того, ранее он указал на тех, кому было выгодно это расследование.

"У администрации Обамы были люди в офисе Мюллера, пишущие свои записки в Верховном суде, так что, возможно, это что-то объясняет", — подчеркнул Барр.

17 марта Минюст США снял обвинения с компании "Конкорд" о якобы вмешательстве в выборы в США, прошедшие в 2016 году. Пригожин ранее сообщил о своем намерении отсудить у США 50 млрд долларов за незаконное преследование, сообщает Федеральное агентство новостей.