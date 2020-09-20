Эксперты оценили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп использует экономическое соглашение, подписанное Белградом и Приштиной в Вашингтоне, как инструмент предвыборной риторики, считают эксперты. Документ больше нужен Америке, чем Сербии. Трамп же рассчитывает получить за него Нобелевскую премию мира. «Политика Сегодня» разбиралась, каковы шансы 45-го президента.

Глава Белого дома, выступая перед избирателями в Северной Каролине, заявил, что его действия «останавливают массовые убийства» в Сербии и Косово.

« Я уверен, это Нобелевская премия за мир. <…> Они убивали друг друга столько [лет — прим. ред.]! Они теперь перестанут убивать», — сказал он.

Ранее Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. После этого депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

Однако подписанную в Вашингтоне бумагу нельзя назвать серьезным международным договором, говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Содержание и форма договора весьма странные, а после ознакомления становится ясно, что он больше нужен США, чем Сербии.

«У него нет даже "шапки", в которой обычно говорится, о чем соглашение, кто, где, с кем и когда его подписывает. Этого здесь нет. Нет и подписей под договором — президент Сербии Александр Вучич подписал свою бумажку отдельно, премьер-министр Косово Авдуллах Хоти — свою. Таким образом, правовую сторону можно поставиться под сомнение», — говорит специалист.

Кроме того, в документе намешано огромное количество проблем — и албанских, и сербских, и ближневосточных. Упоминаются даже Россия и Китай. На полутора страницах переплетено столько всего, что трудно разглядеть главные темы, отмечает Гуськова. По мнению эксперта, соглашение нужно Трампу для борьбы за пост президента. Еще одна цель документа — стремление США ослабить позиции России и Китая на Балканах.

«Можно предположить, что Трамп начнет хвастаться тем, какой он миротворец, заключил соглашение, в то время как Европа 20 лет ведет переговоры, и ни к чему прийти не может. <....> На самом деле, соглашение завуалированно предлагает Сербии снизить или вообще прекратить поставки газа из России и закупать СПГ у США. Тоже самое касается закупок оборудование из Китая», — объясняет Гуськова.

При этом Трамп все-таки может рассчитывать на Нобелевскую премию, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Несмотря на агрессивную риторику, президент не втянул США в широкомасштабные конфликты с другими государствами.

«Красной линией проходит его главная задача. Трамп не раз критиковал предыдущие администрации, в том числе Буша-младшего, за то, что США были втянуты в дорогостоящие войны на Ближнем Востоке. В них Америка потеряла восемь триллионов долларов. И этом вместо того, чтобы вложить их в собственную инфраструктуру — дороги, мосты и тому подобное. Исходя из такого посыла, то Трамп имеет шансы, хоть и отвергается либеральным истеблишментом», — говорит Блохин.

Нежелание Трампа втягиваться в конфликты сопряжено с очень жесткой милитаристской риторикой, заметил Блохин. Некоторые действия президента США привели как минимум к обострению отношений с другими странами. Речь идет об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, которое поставило Вашингтон и Тегеран на порог войны. Суда же можно отнести жесткую позицию Трампа по отношению к КНДР, напомнил собеседник издания.

«Понятно, что это такой стиль, чтобы заставить партнера сесть за стол переговоров на своих условиях, нагнетать обстановку до предвоенного состояния, но не начинать войну, а заставить его на соглашение на американским условиях. Такие действия могут быть расценены Нобелевским комитетом как недостойные премии. С одной стороны, Трамп не втянул Америку в очередную войну, а судят как раз по действиям. Шансы [Трампа получить Нобелевскую премию] — 50 на 50. Либеральными элитами он отвергается, в отличие от Барака Обамы, который являлся системным политиком».

Трамп хочет войти в историю как президент, который пытается «решить нерешаемое», отметил Блохин. В 2018 году глава Белого дома попытался помирить Северную и Южную Кореи. Когда у него не вышло, он взялся за «сделку века» — попытку урегулирования палестино-израильского конфликта, который длится более 70 лет. Затем последовало мирное соглашение между Израилем и ОАЭ, подписанное в Вашингтоне. Однако, по мнению эксперта, полностью решить ни одну из проблем Трампу не удалось.

«Все эти проблемы идут десятилетиям. Они затухают, и снова разгораются. Лучший судья здесь — это время. Пока что, ни одна из проблем так и не решена, а не которые и вовсе ухудшились. Трамп вышел из иранской ядерной сделки — это ухудшение. С Китаем он сам искренне хотел подпортить отношения. Обещанный вывод войск из Сирии тоже не произошел, а еще ухудшились отношения с Германией. В общем, и есть моменты, чтобы присудить, и нет», — считает Блохин.

Елена Гуськова разделяет мнение коллеги. По ее словам, выдвижение на Нобелевскую премию только сыграет на руку президенту США.

«Трамп может ее получить или просто сделать себя номинативом за большие деньги. Нобелевская премия не отражает истинное положение вещей. Сейчас для Трампа главное — выиграть выборы, а уж каким путем, это совсем другой вопрос. Я думаю, его помощники будут активно работать в этом направлении», — резюмировала собеседник издания.

Ранее «Коммунисты России» заявили «Политике Сегодня», что кандидатура покойного генсекретаря СССР Леонида Брежнева подходит для Нобелевской премии мира больше остальных. По мнению последователей Ленина, тот сыграл значительную роль в укреплении мира, например, в вопросах сокращения ядерного оружия, Хельсинского соглашения, взаимного признания ГДР и ФРГ. Тогда как ранее выдвинутый на Нобелевскую премию Алексей Навальный миротворческими проектами не занимался.