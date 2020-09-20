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11:19   20 Сентября 2020
Общество

Volkswagen намерен обменять Bugatti

Volkswagen намерен обменять Bugatti

Volkswagen Group планирует продать Bugatti хорватскому производителю электрокаров Rimac Automobili. Руководство VW уже одобрило сделку, но ее еще не подписал наблюдательный совет.

Компания Bugatti скоро перейдет к хорватскому Rimac Automobili. Это произойдет за счет увеличения доли Porsche в хорватской компании с 15,5 до 49 процентов.

Переговоры между участниками сделки велись в минувший четверг. На данный момент наблюдательный совет VW сделку не одобрил. По данным внутренних источников, переговоры продвигаются быстро. Представители компаний из Вольфсбурга и Загреба отказываются от комментариев.

По окончанию сделки Volkswagen AG сохранит контроль над Bugatti. У компании Porsche окажется контрольный пакет акций Rimac, а у основателя бренда будет 47 процентов акций. Концерн Volkswagen в любом случае окажется победителем, так как получит доступ к разработкам Rimac.

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Автор: Кристина Мокроусова
#хорватия #volkswagen group #bugatti

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