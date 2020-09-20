Volkswagen намерен обменять Bugatti

Volkswagen Group планирует продать Bugatti хорватскому производителю электрокаров Rimac Automobili. Руководство VW уже одобрило сделку, но ее еще не подписал наблюдательный совет.

Компания Bugatti скоро перейдет к хорватскому Rimac Automobili. Это произойдет за счет увеличения доли Porsche в хорватской компании с 15,5 до 49 процентов.

Переговоры между участниками сделки велись в минувший четверг. На данный момент наблюдательный совет VW сделку не одобрил. По данным внутренних источников, переговоры продвигаются быстро. Представители компаний из Вольфсбурга и Загреба отказываются от комментариев.

По окончанию сделки Volkswagen AG сохранит контроль над Bugatti. У компании Porsche окажется контрольный пакет акций Rimac, а у основателя бренда будет 47 процентов акций. Концерн Volkswagen в любом случае окажется победителем, так как получит доступ к разработкам Rimac.